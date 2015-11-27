Апеляційний суд визнав перемогу екс-регіонала Вілкула на виборах мера Кривого Рога

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Самопомочі", суд відмовився оцінювати документи, надані виборчкомом Кривого Рогу, провести повторний підрахунок голосів або визнати вибори недійсними. Таким чином, мером міста залишається екс-регіонал Юрій Вілкул.

“Ми пройшли весь правовий шлях”, – зазначив народний депутат, член фракції «Самопоміч» Семен Семенченко. “Держава виявилась нездатною захистити право людей вибирати владу, нездатною захистити їхній вибір. Тепер захищати свої права можуть тільки люди, безпосередньо”, - сказав він.

У неділю, 29 листопада, у Кривому Розі відбудеться народне віче. Мітинг розпочнеться о 12.00, біля пам’ятника Козаку Кривому Рогу, повідомили у "Самопомочі".

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Як повідомляв УНІАН, Криворізький міськвиборчком оголосив представника "Опозиційного блоку" Юрія Вілкула переможцем другого туру виборів міського голови.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті ЦВК, Вілкул здобув 89 тис. 209 голосів виборців (49,25%), а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88 тис. 457 голосів (48,83%).

Кандидат від «Самопомочі» заявив про фальсифікації і оскаржив у суді постанову про обрання Вілкула мером Кривого Рогу.

26 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про утворення парламентської Тимчасової спеціальної комісії з питань перевірки фактів порушень під час проведення повторного голосування на виборах Криворізького міського голови 15 листопада.