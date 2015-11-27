Апеляційний суд визнав перемогу екс-регіонала Вілкула на виборах мера Кривого Рога
Дніпропетровський окружний апеляційний суд відхилив апеляцію кандидата від «Об’єднання «Самопоміч» Юрія Милобога на рішення суду першої інстанції щодо скасування результатів виборів міського голови Кривого Рогу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі "Самопомочі", суд відмовився оцінювати документи, надані виборчкомом Кривого Рогу, провести повторний підрахунок голосів або визнати вибори недійсними. Таким чином, мером міста залишається екс-регіонал Юрій Вілкул.
“Ми пройшли весь правовий шлях”, – зазначив народний депутат, член фракції «Самопоміч» Семен Семенченко. “Держава виявилась нездатною захистити право людей вибирати владу, нездатною захистити їхній вибір. Тепер захищати свої права можуть тільки люди, безпосередньо”, - сказав він.
У неділю, 29 листопада, у Кривому Розі відбудеться народне віче. Мітинг розпочнеться о 12.00, біля пам’ятника Козаку Кривому Рогу, повідомили у "Самопомочі".
Читайте такожКандидат у мери Кривого Рога: якщо не говоритимуть закони, говоритиме вулиця
Як повідомляв УНІАН, Криворізький міськвиборчком оголосив представника "Опозиційного блоку" Юрія Вілкула переможцем другого туру виборів міського голови.
Згідно з інформацією, розміщеною на сайті ЦВК, Вілкул здобув 89 тис. 209 голосів виборців (49,25%), а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88 тис. 457 голосів (48,83%).
Кандидат від «Самопомочі» заявив про фальсифікації і оскаржив у суді постанову про обрання Вілкула мером Кривого Рогу.
26 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про утворення парламентської Тимчасової спеціальної комісії з питань перевірки фактів порушень під час проведення повторного голосування на виборах Криворізького міського голови 15 листопада.