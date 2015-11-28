Туреччина про санкції РФ: Такі кроки тільки посилюють проблему
22:39, 28 листопада 2015Політика
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Санкції, які ввела Росія проти Туреччини, тільки посилять проблеми між двома країнами, вважають в Анкарі.
Туреччина відреагувала на введені проти неї санкції / indostan.ru
Про це Reuters розповів турецький чиновник, коментуючи введення Росією санкцій у відношенні Туреччини, пише Новое время.
"Подібні санкції тільки шкодять стосункам. Ці кроки не є вирішенням проблеми, а лише поглиблюють її", — розповів він агентству.
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Нагадаємо, охолодження російсько-турецьких відносин відбулося після того, як турецький винищувач збив російський СУ-24 за порушення повітряного простору.
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