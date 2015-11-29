У Кривому Розі в будівлі міськради сталися сутички між поліцією і мітингувальниками - ЗМІ

Як повідомляє телеканал "112 Україна", зараз мітингувальники знаходяться в холі будівлі, між ними і поліцейськими зав'язалася словесна перепалка.

"Депутати і представники громадськості вирішують питання створення в будівлі міської ради, Громадської ради, про яке говорили напередодні і домовилися, що вона буде працювати разом з поліцією і буде патрулювати місто. Поки в холі міської ради все спокійно, але ближче до виходу відбуваються суперечки з людьми, які хочуть потрапити всередину", - повідомляє телеканал.

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Народний депутат Володимир Парасюк, який знаходиться в будівлі міськради, закликав поліцейських пропустити решту активістів в міськраду.

Сьогодні під міськвиборчкомом Кривого Рогу до 12.00 розпочалося віче проти визнання результатів виборів мера міста.

Як повідомляв УНІАН, віче було анонсовано народними депутатами від партії "Об'єднання "Самопоміч" Семеном Семенченко та Єгором Соболєвим, представниками місцевих організацій партій "Самопоміч" і "УКРОП" а також депутатами Криворізької міськради та міськими активістами.

Криворізький міськвиборчком оголосив представника "Опозиційного блоку" Юрія Вілкула переможцем другого туру виборів міського голови, що відбулися 15 листопада. Згідно з інформацією на сайті ЦВК, він отримав 89 209 тис. голосів виборців (49,25%), а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88 тис. 457 голосів (48,83%).

Кандидат від «Самопомочі» заявив про фальсифікації та оскаржує в судах постанову про обрання Вілкула мером Кривого Рогу. Однак суди відхилили його позови.

27 листопада голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський заявив, що в питанні виборів мера Кривого Рогу поставлена юридична крапка.