Порошенко в Парижі на полях кліматичної конференції зустрінеться з Меркель, Ердоганом та Трюдо

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

"Президент прибув до Франції, на 21-у кліматичну Конференцію ООН, де на полях зустрінеться з Ердоганом, Меркель, Трюдо", - зазначив він.

Читайте також74% українців підтримують інтеграцію України в ЄС – Порошенко

Як повідомляв УНІАН, президент України розпочав робочий візит до Французької Республіки.

29-30 листопада Порошенко у Франції візьме участь у відкритті 21-ї Конференції сторін рамкової конвенції ООН про зміну клімату. У ході Паризької конференції Порошенко проведе низку зустрічей з керівниками держав та урядів.

Довідка УНІАН. Рамкова конвенція ООН зі зміни клімату - це міжнародний екологічний договір, мета якого полягає в стабілізації концентрації парникових газів в атмосфері на такому рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему.

Мета Паризької конференції- стримати кліматичні зміни, які загрожують суспільствам. Конференція має завершитись підписання універсальної та обов’язкової для всіх угоди, яка окреслить рамки переходу до економік з низьким рівнем викидів вуглецевих сполук та спроможних протистояти кліматичним змінам.