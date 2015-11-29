"Недолюстрований" генерал Паскал напише рапорт про звільнення з Нацполіції

Про це в прямому ефірі програми ТСН.Тиждень заявила керівниця Нацполіції Хатія Деканоїдзе.

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"Я щойно повернулася з Ужгорода... Ми розминулися з паном Паскалом. Ми розмовляли протягом півгодини. У пана Паскала така позиція: не дивлячись на те, що він вважає, що немає достатніх фактів, доказів, він напише рапорт про звільнення з Національної поліції України", – сказала Деканоїдзе.

Як повідомляв УНІАН, "недолюстрований" колишній заступник міністра внутрішніх справ Паскал був призначений першим заступником голови Нацполіції – начальником кримінальної поліції, з присвоєнням йому спеціального звання генерал поліції другого рангу у порядку переатестації.

В "Громадському люстраційному комітеті стверджували, що Паскал мав би бути люстрований як посадовець, що працював на керівних посадах у міліції за часів президенства Віктора Януковича, причетний до спроб силового розгону Майдану.