Першим заступником голови Нацполіції призначений "недолюстрований" генерал Паскал

Про це повідомляє ГО «Громадський люстраційний комітет»

В громадській організації зазначають, що отримали відповідь на запит до МВС, згідно з яким Паскал "звільнений з органів внутрішніх справ у запас Збройних Сил у зв'язку з переходом у встановленому порядку на роботу (службу) до Національної поліції».

В "Громадському люстраційному комітеті стверджують, що Паскал мав би бути люстрований як посадовець, що працював на керівних посадах у міліції за часів президенства Віктора Януковича, причетний до спроб силового розгону Майдану.

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«Дивна кадрова політика в керівниці нової поліції: Хатія Деканоїзде готова звільнити патрульного за зневажливий твіт про активістів Євромайдану, а людину, яка за посадою відповідала за переслідування учасників Студентського Майдану, була призначена Захарченком і уникає люстрації через безглузду судову ухвалу, призначає своїм першим заступником", - зазначає голова ради ГО «Громадський люстраційний комітет» Олександра Дрік.