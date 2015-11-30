Окупанти в Криму почали обшуки у лідерів кримських татар

Сьогодні, 30 листопада, в окупованому Росією Криму відбуваються обшуки у керівників регіональних меджлісів, про це повідомляє координатор Комітету із захисту прав кримськотатарського народу, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв на своїй сторінці у Facebook.

«На даний момент ФСБ проводить обшук у заступника голови регіонального Меджлісу Радянського району Рустема Меннанова, у голови регіонального Меджлісу Кіровського району Екрема Абдульватова», – заявив він.

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Інформацію підтверджує перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял. Він уточнив, що обшук у квартирі Екрема Абдульватова пов’язаний з підривом електроопор у Херсонській області.

«У результаті близько двогодинного обшуку нічого вилучено не було. Екрем-ага тільки переживає, щоб від несподіваного візиту не стало погано його 90-літньому батьку. До речі, щойно повідомили, що аналогічний обшук йде у в.о. голови Радянського регіонального меджлісу Рустема Меннанова. Чекайте гостей», – зазначив Джелял.

В данный момент, ФСБ проводит обыск у заместителя председателя регионального Меджлиса Советского района Рустема Меннанова, у председателя регионального Медждлиса Кировского района Экрема Абдульватова Posted by Eskender Bariiev on 29 листопад 2015 р.