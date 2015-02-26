Чубаров: Без повернення окупованого Росією Криму в України немає майбутнього

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на міжнародній конференції "Крим - це Україна".

"Кожний, хто думає, що повернення Криму - це друго- або третьорядне наше завдання, що ми, мовляв, зараз змістимо Крим (відсунемо на другий план), це настільки така, знаєте, помилка для України, дуже загрозлива, оскільки сьогодні вже відомо, що без вирішення кримської проблеми, без повернення Криму, без уходу агресора з цих територій просто в України не буде майбутнього", - вважає Чубаров.

Він вкотре нагадав, що має бути затверджена державна стратегія повернення Криму.

Читайте такожЧубаров: перед анексією кримські татари зверталися до Ради, вимагаючи розпустити парламент АРКЗа словами Чубарова, така стратегія має бути цілісною, із залученням усіх можливих факторів, які можуть сприяти процесу повернення Криму, в тому числі треба враховувати поведінку людей, яку залишаються в окупованому Криму.

"На жаль, все ще такої стратегії немає, і тому зараз ми не можемо говорити про такий цілісний наступ в цьому напрямку", - сказав Чубаров.