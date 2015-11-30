У Брюсселі 2 грудня відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це на прес-конференцїї повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Засідання комісії відбудеться в рамках дводенного засідання міністрів закордонних справ НАТО.

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"У нас буде засідання Комісії Україна-НАТО, і ми знову підтвердимо нашу сильну політичну підтримку України, ми також оцінимо практичну допомогу, яку надає Альянс", - сказав Столтенберг.

Він нагадав про існування трастових фондів для України та допомогу, яку надають союзники на двосторонньому рівні.

"Ми також оцінимо прогрес та виклики, перед якими ми стоїмо щодо виконання Мінських домовленостей. Ми бачили після літніх канікул певний позитивний розвиток, але нещодавно ми побачили більше боїв (на сході України), і це викликає занепокоєння. Єдиний шлях до миру в Україні - це повне виконання Мінських домовленостей, що означає повне виконання режиму припинення вогню, відведення важкого озброєння та повний доступ для Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", - наголосив Столтенберг.