Столтенберг виступив за терміновий перегляд правил безпеки після інциденту з Су-24

"Необхідно модернізувати правила для того, щоб вони відображали актуальну дійсність. Необхідно без оповіщення проводити інспекції маневрів, про які не було заявлено заздалегідь. Необхідно знизити критерії для оповіщення про такі навчання. Необхідно вжити заходів, які зроблять військову діяльність в Європі більш прозорою", - йдеться в його статті в іспанській газеті El Pais.

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Крім того, на думку генсека НАТО, більш сучасні критерії прозорості мають бути спільними для всіх і узгодженими на базі ОБСЄ, повідомляє Росбалт.

Також, зазначає Столтенберг, без нових правил ризик прорахунків та інцидентів, які можуть призвести до конфронтації, буде з кожним разом посилюватися.