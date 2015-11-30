"Це істинно віртуозний Шерлок Холмс": Корбан прокоментував відставку Паскала

"Всупереч усталеній думці багатьох майданівців, активістів та деяких нардепів, хотів би висловити своє особисте ставлення до Василя Паскала та до його відставки. Я знаю Паскала багато років. У житті це скромна і захоплена своєю справою людина. Професіонал, яких одиниці в нашій країні. Це істинно віртуозний Шерлок Холмс в українській криміналістиці", - написав лідер партії УКРОП на своїй сторінці в Facebook.

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За його словами, Паскал фанатик своєї справи: "у його послужному списку – розкриття найбільш резонансних і загадкових злочинів, в тому числі, в одній з найбільш криміногенних областей – Донецькій. Там кожен бандит тріпоче, коли чує його ім'я".

"Сьогодні Паскала звинувачують лише в тому, що він знаходився всередині відомства в період подій на Майдані. Власне, він був єдиним, хто залишався, коли втекло все керівництво МВС. Розповідають, що він когось підслуховував і за кимсь вів стеження. Може бути, тому Паскал це єдина людина, хто може реально розкрити злочини проти активістів Майдану. Я неодноразово говорив з Паскалом після подій на Майдані. Під час однієї з таких розмов він сказав. Дослівно: "В один момент я був шокований тим, що працював на людей, яких все життя ловив", - зазначив Корбан.

Крім цього, лідер партії УКРОП звернувся до ініціаторів відставки Паскала, порадивши направити увагу "на тисячі негідників і покидьків, які залишаються в системі СБУ і прокуратури".