Рада призначила пенсії сім'ям загиблих учасників Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту №2162а проголосували 256 народних депутатів з 339 зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив голова комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю Олександр Третьяков, "в результаті участі в Революції Гідності загинуло понад 130 людей".

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"У деяких з них залишилися вдови з маленькими дітьми на руках, які не мають права на пенсію у зв'язку з втратою годувальника через відсутність у загиблого необхідного страхового стажу", - сказав він.

Законом встановлюється, що "пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності, а в разі смерті пенсіонера або осіб, зазначених у частині другій статті 32 цього Закону, а також в разі смерті (загибелі) особи внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), - незалежно від тривалості страхового стажу".