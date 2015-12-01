Україна отримала від США непридатну для використання військову техніку - The Washington Post

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

У статті зазначається, що непридатна до використання техніка була виявлена поблизу лінії фронту, і її походження можна визначити за серійними номерами.

Зокрема, один із підрозділів українських спецпризначенців використовує "Хамери", які були виготовлені наприкінці 80-х – на початку 90-х років. Зазначається, що три позашляховика, які використовує підрозділ, мають пластикові вікна та двері – фактично не надаючи ніякого захисту.

Окрім цього, шини на одному з "Хамерів" розірвалися вже після того, як пройшли кілька сотень кілометрів. На думку механіка, це є результатом того, що техніка занадто довго перебувала на складі.

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Також, інший підрозділ у складі 120 осіб, за даними видання, отримав один бронежилет того типу, які американські військові перестали використовувати у боях у середині 2000-х років.

Офіційний представник Пентагону підполковник армії Джо Соуерс прямо не прокоментував стан техніки, що відправляється, однак зазначив, що США як і раніше направляє обладнання та забезпечує підготовку для того, щоб "допомогти Україні краще контролювати і забезпечити захист свого кордону, працювати більш безпечно і ефективно, а також зберегти і закріпити свою територіальну цілісність".

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Зазначається, що американські чиновники пояснюють передачу Україні техніки у поганому стані потребою країни у швидкій допомозі. За словами чиновників, США були не готові до російської агресії на сході України, і тому довелося допомагати Україні без попередньої підготовки та наявності фінансування.

У матеріалі зазначається, що поки незрозуміло, яка частина техніки, що її отримала Україна, є застарілою.

Проте повідомляється, що нове обладнання також було передане, це, наприклад, прилади нічного бачення та комплекти для надання невідкладної медичної допомоги. Окрім того, українські війська, за даними видання, отримали сучасні засоби зв’язку та обладнання для артилерії.

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Раніше УНІАН повідомляв, що США "модифікують" контрбатарейні радари для України, щоб українські Збройні сили не могли відповісти на обстріл з Росії. Зокрема, американські високопосадовці зазначили, що просунуті американські контрбатарейні радари AN/TPQ-36, які за рішенням президента США Барака Обами має незабаром отримати Україна, зазнають змін, які зроблять неможливими їх використання для завдання удару-відповіді по території Росії.

Сенатор-республіканець Джон Маккейн, який очолює комітет Сенату зі збройних сил, заявив, що внесення до радарів зазначених модифікацій є симптомом "неадекватного переконання" адміністрації Обами, що президент Росії Володимир Путін змінить свою лінію щодо України.