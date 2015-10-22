США "модифікують" контрабатарейні радари для ЗСУ, щоб вони не могли відповісти на обстріл РФ - WSJ

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на американських чиновників, які повідомили цю інформацію виданню The Wall Street Journal.

Американські високопосадовці зазначили, що просунуті американські контрбатарейні радари AN/TPQ-36, які за рішенням президента США Барака Обами має незабаром отримати Україна, зазнають змін, які зроблять неможливими їх використання для завдання удару-відповіді по території Росії.

Ці радари загальною вартістю у 10 мільйонів доларів прибудуть на Яворівський полігон у Львівській області у середині листопада.

Американські високопосадовці пояснили, що радари AN/TPQ-36 буде "модифіковано" для того, щоб українські військові не змогли "загострити конфлікт, використовуючи їх для контрударів по артилерії, яка веде обстріл з території Росії".

"З огляду на дотримання режиму припинення вогню на сході України та зменшення кількості артилерійських обстрілів, США не хочуть, щоб нові системи дратували Росію", - відзначає видання.

Також повідомляється, що сенатор-республіканець Джон Маккейн, який очолює комітет Сенату зі збройних сил, заявив, що внесення до радарів зазначених модифікацій є симптомом "неадекватного переконання" адміністрації Обами, що президент Росії Володимир Путін змінить свою лінію щодо України.

"Це є частиною зусиль адміністрації замирити Володимира Путіна. Це надсилає сигнал Росії та Україні, що ми не бажаємо серйозно протистояти агресії Володимира Путіна", - заявив Маккейн.

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Радарна система AN/TPQ-36 дозволяє негайно і точно визначати місце розташування ворога на мапі з моменту першого завдання артилерійського, ракетного (з відстані до 18 км) чи мінометного (до 24 км) удару по території, безпеку якої забезпечує система. AN/TPQ-36 здатна відстежувати до 10 джерел ворожого вогню, визначати ціль ворожого вогню та попереджати про час до ураження ворожою артилерією цієї цілі.

Система також може бути використана для наведення та корегування вогню дружньої артилерії.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент України Петро Порошенко заявив, що в середині листопада в Україну прийдуть спеціальні контрбатарейні станції великої дальності.