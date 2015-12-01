Нардеп: У Кривому Розі розпустили 6 райкомісій, які підозрюють у фальсифікації

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Семен Семенченко.

На місця зборів розпущених районних виборчкомів відправлені патрулі Громадської Варти і Автомайдану, а також викликана поліція.

За словами Семенченка, голова міської виборчої комісії Гівель втік і відмовився проводити засідання.

В Кривом Роге прямо сейчас происходит настоящая революция Народовладдя. После решения апелляционного суда о пересчете г... Posted by Семен Семенченко on Monday, November 30, 2015

За словам члена партії "Самопоміч" Артема Хмельникова, саме цей склад райкомісій сприяв всім фальсифікаціям в місті.

"Голова криворізької твк пан Гівель (ОППОблок) втік і відмовився проводити засідання", - також заявив Хмельников.

Дело Кривого Рога.Только что Криворожская Городская избирательная комиссия прекратила полномочия 6 районных комиссий з... Posted by Artem Khmelnikov on Monday, November 30, 2015

Как сообщал УНИАН ранее, Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про перерахунок голосів виборців, відданих у другому турі виборів мера Кривого Рогу, на 6 спеціалізованих виборчих дільницях.

Нагадаємо, Криворізький міськвиборчком оголосив представника "Опозиційного блоку" Юрія Вілкула переможцем другого туру виборів міського голови, які відбулися 15 листопада.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті ЦВК, він отримав 89 тис. 209 голосів виборців (49,25%), а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88 тис. 457 голосів (48,83%).

Кандидат від "Самопомочі" заявив про фальсифікації та оскаржив у судах постанову прообрання Вілкула мером Кривого Рогу. Проте суди відхилили його позови.

27 листопада голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовский заявил, що у питанні виборів мера Кривого Рогу поставлено юридичну крапку.