Апеляційний суд ухвалив рішення про перерахунок голосів на 6 спецдільницях Кривого Рогу - депутат

Про це народний депутат України Семен Семенченко (фракція «Самопоміч») написав у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, Криворізький міськвиборчком оголосив представника "Опозиційного блоку" Юрія Вілкула переможцем другого туру виборів міського голови, які відбулися 15 листопада.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті ЦВК, він отримав 89 тис. 209 голосів виборців (49,25%), а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88 тис. 457 голосів (48,83%).

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Кандидат від "Самопомочі" заявив про фальсифікації та оскаржив у судах постанову про обрання Вілкула мером Кривого Рогу. Проте суди відхилили його позови.

27 листопада голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський заявив, що у питанні виборів мера Кривого Рогу поставлено юридичну крапку.