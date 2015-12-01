Апеляційний суд продовжив розгляд скарги ГПУ на рішення про домашній арешт Корбана

Як передає кореспондент УНІАН, засідання веде суддя В'ячеслав Дзюбін. "Судове засідання оголошується відкритим", - сказав суддя.

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На початку судового засідання жодна зі сторін - як сторона захисту, так і сторона обвинувачення не оголосили про відводи колегії суддям чи одна одній.

Сторона обвинувачення звернулася до суду з низкою клопотань, які вона просила долучити до матеріалів справи. Зокрема, серед цих клопотань прокуратура просить долучити чотири протоколи допиту свідків щодо вручення Корбану повідомлення про підозру.

Адвокати Корбана попрохали колегію суддів оголосили перерву на 30 хвилин для ознайомлення з цими протоколами. Суддя Дзюбін оголосив перерву на 15 хвилин, щоб сторона захисту ознайомилася з протоколами.

Після ознайомлення сторона захисту заявила, що протоколи допиту були неналежним чином оформлені та не розглядалися у суді першої інстанції.

Також адвокати заявили, що сторона обвинувачення зобов'язана забезпечити присутність цих свідків під час судового розгляду з метою реалізації права сторони захисту на допит свідків перед судом.

Колегія суддів відмовила прокуратурі долучати ці документи до справи.

Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - по 31 грудня 2015 року включно. В ухвалі визначено, що Корбан повинен носити електронний засіб контролю.

Рішення Печерського райсуду оскаржили і захисники Корбана, і Генпрокуратура.

Захист вважає обраний судом запобіжний захід незаконним та необґрунтованим, а прокуратура добивається арешту Корбана.

Апеляційний суд Києва 17 листопада розпочав розгляд скарг захисників Корбана та ГПУ на рішення про домашній арешт. На тому засіданні сторона обвинувачення додала до своєї скарги додаткові матеріали, після чого суд перенесення розгляду скарги ГПУ на 1 грудня.