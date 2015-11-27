Адвокат: Підстав для арешту Корбана немає, – це підтвердив екс-голова СБУ Наливайченко

Про це заявила один з адвокатів політика Оксана Томчук, коментуючи відповідь екс-голови СБУ на публічне звернення Геннадія Корбана з проханням прояснити деякі деталі щодо інкримінованих йому злочинів.

«Йдеться про те, що стадія обрання запобіжного заходу обґрунтовується наявністю тих чи інших ризиків. Основний ризик – це те, що людина заважатиме слідству: так прописано у Кодексі. Людину «зачиняють» не тому, що їй інкримінують статтю, яка передбачає якесь велике покарання, її «зачиняють», якщо є ризики. Ризик перший – це те, що вона (людина – Ред.) переховуватиметься від органу досудового розслідування, другий ризик, як правило, основний – що вона якимось чином заважатиме слідству, намагатиметься впливати на суд, слідство, свідків і таке інше. Відповідь Валентина Наливайченка всі ці ризики спростовує», – сказала Оксана Томчук.

Як нагадала адвокат, екс-очільник СБУ заявив, що йому невідомо про те, що Геннадій Корбан переховувався і тиснув на суд. Валентин Наливайченко також підтвердив, що лідер УКРОПу сприяв слідству, з’являвся на допити та надавав усю необхідну інформацію.