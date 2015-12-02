Канада впроваджує багаторазові візи для українців на 10 років - посол

Про це він сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

"Ми вже впроваджуємо ці багаторазові візи на 10 років. Ми намагаємося також збільшити пропорцію тих людей, які отримують ці довгострокові візи, на строк дії паспорту", - зазначив посол.

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Ващук пояснив, що коли паспорт громадянина України дійсний на 10 років, то можна отримати візу на цей період.

"Якщо паспорт дійсний на п'ять років, то ви можете отримати візу на п'ять років", - сказав посол.

"Ми вже впроваджуємо ці домовленості, і сподіваємося, що якнайбільше коло відвідувачів зможе ними скористатися", - резюмував дипломат.