Українцям не варто чекати безвізового режиму з ЄС ні цього, ні наступного року - нардеп
ЄС не скасує візи для України ні в цьому, ні в наступному році.
Про це, як пише Європейська правда, заявив депутат від "Самопомочі" Руслан Сидорович під час круглого столу в Києві з питань ухвалення "безвізових" законопроектів.
"Давайте розуміти об'єктивний стан речей - ніхто в Європі нам візи не скасує ні цього, ні наступного року", - відзначив він.
"Для цього є багато причин, не пов'язаних з урядовими законопроектами", - наголосив Сидорович.
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Депутат, зокрема, виступив проти пакету "безвізових" законопроектів №2540а, №2541а, №2542а, які пройшли перше читання у Верховній раді 8 жовтня та стосуються створення Офісу повернення активів та процедур, які б дозволяли ці активи повертати.
"Я абсолютно підтримую створення такого органу, але не в той спосіб, який пропонується", - зауважив депутат.
"Найбільше хвилює питання статусу самої цієї організації, її повноваження мають бути виписані дуже чітко", - наголосив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 жовтня Верховна рада прийняла у першому читанні чотири законопроекти, необхідних для завершення виконання критеріїв Плану дій щодо лібералізації Європейським союзом візового режиму для України.