ФСБ проводить обшук у голови Судакського регіонального Меджлісу

Федеральна Служба безпеки Росії проводить обшук у голови Судакського регіонального Меджлісу кримських татар.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України, голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.

"Сьогодні вранці ФСБшники нагрянули з обшуком додому до голови Судакського регіонального Меджлісу Ільвера Аметова", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, 30 листопада координатор Комітету із захисту прав кримськотатарського народу, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв повідомив про обшуки в будинках у заступника голови регіонального Меджлісу Совєтського району Рустема Меннанова і у голови регіонального Медждлісу Кіровського району Екрема Абдульватова.

Крім того, цього самого дня він повідомив і про інші обшуки в будинках у членів Меджлісу та активістів-правозахисників. Зокрема, обшук пройшов у будинку члена Феодосійського регіонального Меджлісу Сулеймана Кадирова.