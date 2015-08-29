В анексованому Криму зникли троє кримських татар (фото)

Про це заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелалов повідомив у Facebook.

«У Криму знову зникають кримські татари. За останні півтора тижні в Сімферопольському районі зникло троє кримських татар. 27 серпня зник 45-річний Мухтар Арисланов, який проживає в сімферопольському мікрорайоні Фонтани», - повідомив Джелалов.

Крім того, він розповів про зникнення двох молодих людей 1986 та 1988 років народження – Мемета Селімова та Османа Ібрагімова (Мирновської сільрада Сімферопольського району).

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«За наявною інформацією, 21 серпня ввечері близько 21.00 Селімов Мемет, повідомивши батькам, пішов до свого знайомого Ібрагімова Османа. Через якийсь час батьки не змогли зв'язатися з ним по телефону, потім телефон і зовсім було відключено. Як з'ясувалося пізніше, разом з ним зник і Осман, - написав заступник голови Меджлісу. - Як розповідають батьки Мемета, він працював водієм у місцевій поліклініці, громадською діяльністю не займався, в криміналі не брав участі, постійно тримав зв'язок з рідними. Їхати кудись не планував, всі документи вдома».

За словами Джелалова, поліція вже прийняла інформацію про зникнення і почала пошук.

«За непідтвердженою інформацією батьків, Селімов Мемет та Ібрагімов Осман могли бути викрадені і зараз незаконно можуть утримуватися невідомими особами в Сімферополі або околицях», - зазначив політик.

Як відомо, після анексії Криму Росією в автономії зникли кілька кримських татар.