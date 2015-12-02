НАТО продовжить надавати Україні політичну і практичну підтримку - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що Північноатлантичний альянс продовжить надавати Україні політичну та практичну підтримку.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав сьогодні на прес-конференції у Брюсселі після засідання Комісії Україна-НАТО.

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"У нас була гарна зустріч в рамках Комісії Україна-НАТО. Це засідання є демонстрацією солідарності з Україною всіх союзників альянсу та альянсу в цілому. Також важливо розуміти, що ми будемо продовжувати надавати політичну та практичну підтримку Україні", - заявив він.

За словами генсека НАТО, під час засідання деякі союзники проголосили, що мають намір збільшити підтримку трастових фондів з підтримки України, фінансувати програми в рамках існуючої співпраці з Україною, зокрема, у сферах логістики, командування, кібербезпеки та інших, які є дуже важливими для України.

"Це буде у перших пунктах нашого порядку денного. Ми будемо продовжувати фокусуватися на тому, як ми можемо працювати з Україною, але найважливіша річ - досягнути прогресу у виконанні Мінських домовленостей, що означає, що ми повинні побачити відвід всього важкого озброєння, повне дотримання режиму припинення вогню, обмін полоненими та доступ спостерігачів ОБСЄ до всіх об’єктів. Ми продовжуємо підтримувати переговори для пошуку шляхів врегулювання кризи", - заявив Столтенберг.

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Говорячи про майбутній саміт НАТО, що має відбутися у липні у Варшаві, генсек висловив переконання, що підтримка України "буде важливою частиною співпраці" країн альянсу.

"Я впевнений, що саміт висловить сильну політичну та практичну підтримку Україні. Як саме - зараз дуже зарано прогнозувати", - додав він.