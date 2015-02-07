Столтенберг пообіцяв Порошенкові політичну та практичну підтримку
15:16, 07 лютого 2015Політика
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Столтенберг повідомив, що Альянс посилює систему колективної безпеки
Порошенко і Столтенберг обговорили ситуацію на Донбасі / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко та генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг обговорили ситуацію на Донбасі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, зустріч відбулась у рамках участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки.
Порошенко подякував Столтенбергу за підтримку з боку Північноатлантичного альянсу в ситуації, що склалася, і сказав: «Ми розраховуємо на єдність і солідарність країн НАТО».
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Столтенберг повідомив, що Альянс посилює систему колективної безпеки та заявив про надання Україні політичної і практичної підтримки з боку НАТО.
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