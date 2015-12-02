Порошенко подякував Сейму Литви за політичну підтримку України

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав на зустріч зі спікером Сейму Литовської Республіки Лоретою Граужинєнє.

Глава Української держави висловив вдячність Сейму Литовської Республіки за важливу політичну підтримку України та чітку позицію литовських депутатів щодо засудження агресії Росії та окупації Криму, дотримання жорсткої санкційної політики щодо цієї країни-агресора, а також необхідності належного виконання всіх положень Мінських угод.

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"Ми цінуємо кожну з 14 резолюцій, які ухвалив литовський Сейм на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та засудив окупацію Криму і вимагав звільнення Надії Савченко", - сказав президент.

Своєю чергою Граужинєнє наголосила, що у Литві розуміють рішучість України у боротьбі за свою свободу.

«Литва завжди підтримувала і буде підтримувати ваше прагнення до свобод", - сказала спікер литовського Сейму та привітала українські реформи на шляху до ЄС.

В свою чергу президент високо оцінив зусилля литовських парламентаріїв, спрямовані на консолідацію підтримки України в рамках Європейського Союзу, зокрема в Європейському парламенті.

Порошенко також відзначив важливість підтримання активних українсько-литовських міжпарламентських контактів, які мають сприяти, серед іншого, кращій взаємодії двох країн у питаннях протидії російській агресії, реалізації євроінтеграційної політики України, зокрема в контексті вивчення литовського досвіду проведення реформ, необхідних для імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.