71,8% українців вважають Росію країною-агресором - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані містяться в результатах опитування, проведеного Центром Разумкова з 6 по 23 листопада 2015 року, які сьогодні були оприлюднені на брифінгу.

Так, відповідаючи на запитання щодо ситуації на сході України, 31,5% респондентів сказали, що це сепаратистський заколот, підтриманий Росією, а 28% - що це війна між Україною і Росією.

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При цьому 16,3% вважають, що йде громадянська війна - конфлікт між проукраїнськи і проросійськи налаштованими громадянами України. У той же час 8,4% вважають, що йде війна між Росією і США, а 7,4% - боротьба за «незалежність Донецької та Луганської республік».

Центр Разумкова відзначає, що переважна більшість громадян - 71,8% - вважають, що Росія є державою-агресором, стороною конфлікту на сході України, а 64,4% вважають, що «ДНР» і «ЛНР» - це терористичні організації, які не є представниками населення відповідних територій.

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