Серпень – місяць «сильних компромісів»

Астрологічний прогноз для України на наступний місяць

У серпні 2006 року можна чекати більшої стабільності в політичних процесах в Україні в порівнянні з липнем. Але все-таки конфлікти, що мали місце в липні, розвиватимуться. Більш того, можливі нові конфліктні ситуації. Проте, загальна оцінка всіх астрологічних чинників дозволяє зробити висновок, що серпень буде більш успішним місяцем для політичних процесів в країні, ніж липень.

Все ще вимагає пильної уваги процес формування політичних груп і коаліцій. У серпні конфлікти навколо цього процесу можуть спалахнути з новою силою, якщо учасники не спробують знайти компроміси. Тут потрібно відзначити, що в такій складній ситуації компроміси – це не просто взаємні поступки. Всі компромісні моменти повинні бути точно зважені для того, щоб ті, хто йде на поступки, мали гарантовані компенсатори своїх втрат в результаті поступок. Причому, договори повинні бути складені чітко, ясно, недвозначно, і неухильно виконуватися як мінімум до кінця 2007 року. Я назвав би такі компроміси "сильними". Це важливо тому, що причини для конфліктів поки що не вичерпалися, і "слабкі" компроміси в майбутньому розвалюватимуться. В даному випадку "слабкі" компроміси – це ті, в яких одна зі сторін має очевидну перевагу, а друга сторона несе втрати, що перевищують виграші від договору. "Слабкі" компроміси, що розвалюються, здатні в майбутньому ще сильніше загострювати ситуацію.

Основна проблема серпня – конфлікти при вирішенні економічних питань. Найуразливішою буде позиція жорсткого і безкомпромісного відстоювання корпоративних інтересів, яка може призвести до часткової тимчасової ізоляції такої групи від політичних процесів. Бажано бути уважнішими, оскільки результатом цього може стати серйозне гальмування загальних переговорів між політичними партіями. Ця ситуація буде актуальною впродовж усього місяця, але особливо – в третій декаді серпня. При розвитку несприятливої ситуації на відновлення діалогу може піти вся друга половина 2006 року.

Проте, навіть у разі загострення конфліктів, серпень надасть можливості не тільки для їх вирішення, але навіть для того, щоб знайти "сильні" компроміси, які допоможуть вирішувати проблеми і зараз, і в майбутньому. При появі проблем, про які мовилося вище, бажано інтенсивніше і відкрито вести переговори. Це допоможе вирішити непорозуміння.

У цій ситуації "сильні" компроміси виглядають набагато стійкішими ніж причини, які створюють конфлікти. Більш того, в кінці серпня – першій половині вересня вони одержать ще могутнішу підтримку, швидше за все, у вигляді законодавчих актів.

Окрім цього, перша половина серпня - сприятливий період для вирішення конфліктних ситуацій, які виникли наприкінці липня. Швидше за все, в цей період буде знайдено вдалі рішення політичних питань, що порушувалися за круглим столом у Президента. Вірніше, ситуація виглядає так, що успіхи будуть частковими. Тобто складні суперечності і конфліктні відносини залишаться, а питання, що стосуються політичної реформи, вирішуватимуться позитивно. Позитивним результатом буде договір, мета якого – створити широку коаліцію в парламенті.

У другій половині серпня очікується ще одна вельми сприятлива ситуація. Вона забезпечить вдалі можливості для вирішення якихось економічних або фінансових питань. Ці успіхи виглядають як чітке виконання раніше узятих економічних зобов`язань. Але зараз важко для цієї астрологічної ситуації знайти адекватну реальну модель, а тим більше – визначити її учасників. Коли ця подія почне формуватися, вона знайде відображення в наших прогнозах на тиждень в конкретнішій формі.

Результати минулого прогнозу (24–30 липня) Цитата з минулого прогнозу: "...Питання, навіть конфліктні, вирішуватимуться спокійно, без емоційних сплесків. А якщо такі сплески матимуть місце в окремих випадках, то вони навряд чи викличуть "ланцюгову реакцію". Тобто, якщо матимуть місце конфлікти, то дуже складно буде залучити до них нових учасників".

Минулого тижня проводилися переговори з метою вирішення спірних питань. В порівнянні з позаминулим тижнем обстановка була спокійна, хоча вирішувалися складні, напружені питання.

25 липня в коментарях до прогнозу було опубліковано доповнення. Цитата: "...26.07.2006 повинні відбутися переговори в сприятливій обстановці. Але до кінця цього тижня, або на початку наступного ці угоди можуть зазнати критики."

27 липня в сприятливій атмосфері почалися переговори за круглим столом, але в наступні дні з`явилися спірні питання. На даний момент немає достовірної інформації про те, що відбувається на цих переговорах.

Наступний тиждень

В цілому цей тиждень для політичної діяльності слабо несприятливий. Суперечок повинно бути більше, ніж дій, що стабілізують ситуацію. Але ці спори не сильно вплинуть на загальну ситуацію, що склалася на даний момент, і не матимуть великого впливу на майбутнє.

Бажано звернути увагу на вірогідність виникнення суперечок з правових, процедурних питань. Вони зароджуватимуться на початку тижня, але сили наберуть тільки у середині тижня. У цій ситуації можуть зазнати критики або вислови, або документи. Ця ситуація не обов`язково створить проблеми. Вона може мати вигляд емоційних дискусій, які не дуже вплинуть на рішення. Вже до кінця цього тижня ці спори повинні втихнути, і з`явиться можливість вирішувати аналогічні питання в спокійній обстановці. Сприятливі можливості другої половини тижня обумовлені настроєм психіки на колективне ухвалення рішень, за яких особисті мотиви відходять на другий план.

Крім того, на цьому тижні остаточно сформуються події, що пов`язані з формуванням політичних груп, які тривали в липні. Але їх можна буде побачити поступово, впродовж трьох тижнів, починаючи з наступного. Проте, ці процеси поки повністю не завершені. Ми спостерігаємо тільки їх проміжний етап формування.

Поточна ситуація в політичному житті в Україні на цьому тижні очікується спокійнішою, ніж у минулі три тижні. Можливі незначні суперечки, або претензії лише на інформаційному рівні, без певної мети, і без наслідків. У другій декаді серпня вони все одно забудуться, не справивши ніякого враження.

А ось сприятливих переговорів і угод буде багато. У деяких з них навіть будуть спроби позитивно вирішити кардинальні політичні проблеми, але вони будуть не на стільки сильні, щоб досягти цієї мети.

Що стосується спроб укласти широкомасштабний внутрішньополітичний договір, то вони теж навряд чи зможуть бути всі реалізовані. З погляду астрології можна припустити, що таких спроб було декілька, починаючи з середини липня. Крім того, вони направлені, скоріше, на вирішення поточних суперечностей, а не тих, чиї причини виникли давно. Але можна припустити, що зараз ведеться активна підготовка якихось рішень, які допоможуть у серпні істотно стабілізувати політичну ситуацію в країні, або, принаймні, локалізувати конфлікти. На жаль, поки що неможливо відзначити конкретні події, які б відповідали цій ситуації. Вони повинні проявитися пізніше, в другій і третій декадах серпня.

Вадим Феофанов, астролог