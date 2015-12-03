Жодного слова про Україну: Путін у щорічному посланні згадав лише про анексований Крим

Він згадав лише про анексований Росією півострів Крим, передає ТСН.

"Приєднанням Криму Росія в повний голос заявила про себе як про націю, згуртовану спільними цінностями і метою", - заявив Путін.

У своїй годинній промові російський президент згадав про тероризм, конфлікт із Туреччиною, розвиток економіки, яка продовжує стрімке падіння через міжнародні санкції, проте події в Україні, які активно висвітлювались російськими ЗМІ і коментувались чиновниками, були проігноровані.

Читайте такожПутін визнав, що складнощі в економіці РФ позначаються на рівні життя росіянРаніше у щорічному посланні Путін заявив, що Росія показала свою силу, анексувавши український Крим.

Виступаючи з посланням Федеральним зборам, Путін сказав: "Перед нами не раз ставав принциповий доленосний вибір шляху подальшого розвитку. І черговий такий кордон ми пройшли в 2014 році, коли відбулося возз'єднання Криму і Севастополя з Росією".