Путін вважає, що Росія показала свою силу анексією Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, виступаючи з посланням Федеральним зборам, Путін сказав: "Перед нами не раз ставав принциповий доленосний вибір шляху подальшого розвитку. І черговий такий кордон ми пройшли в 2014 році, коли відбулося возз'єднання Криму і Севастополя з Росією".

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«Росія на повний голос заявила про себе як сильна самостійна держава з тисячолітньою історією», - упевнений він.

За словами Путіна, РФ так само поводиться і зараз, під час «відкритої» боротьби проти тероризму.