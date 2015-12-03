У Держдепі США запевнили, що санкції проти РФ діятимуть до повного виконання Мінських угод

Про це УНІАН повідомили у посольстві США із посиланням на результати зустрічі Керрі з Клімкіним на полях міністерського засідання ОБСЄ у Бєлграді.

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Речник Держдепартаменту США Джон Кірбі повідомив, що глави зовнішньополітичних відомств двох країн обговорили розвиток ситуації на сході України, в тому числі звернули увагу на триваючу російську підтримку "сепаратистських елементів" на Донбасі.

Керрі та Клімкін підкреслили важливість повного виконання Мінських угод усіма сторонами, в тому числі надання безперешкодного доступу спостерігачам ОБСЄ для здійснення моніторингу на сході України.

"Секретар також дав чітко зрозуміти, що поки Мінська угода не буде повністю впровадженою, Сполучені Штати та наші партнери підтримуватимуть продовження дії існуючих санкцій стосовно Росії", - сказав Кірбі.

Керрі знову підтвердив зобов'язання США підтримувати Україну та її суверенітет. Секретар Держдепартаменту США високо оцінив прогрес України у здійсненні реформ та наполегливо закликав не зупиняти зусилля у боротьбі з корупцією.