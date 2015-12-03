Transparency International відзначає дуже високий ризик корупції в українській оборонці

Про це йдеться у переданому УНІАН дослідженні корупції у сфері оборони, яке сьогодні ТІ оприлюднила в усьому світі.

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У дослідженні зазначається, що "Україна зіштовхнулася з високим ризиком корупції у військових установах". Разом з тим експерти організації позитивно оцінили нещодавні зусилля Міноборони з підвищення рівня антикорупційної підготовки для особового складу та посилення внутрішньої ревізії. При цьому ТІ попередила, що "потурання корупції становитиме небезпеку національній обороні та довірі суспільства до уряду".

У дослідженні сказано, що антикорупційний індекс оборони класифікує країни за шкалою від А (дуже низький ризик корупції) до F (критичний ризик) - Україна потрапила до групи D з дуже високим ризиком корупції.

TI також закликає провести незалежний моніторинг Міноборони з метою ретельної перевірки небюджетних витрат.

Директор Transparency International з питань оборони та безпеки Катрін Діксон вважає, що Україна наразі знаходиться в критичній точці.

"Затягування реформи є критичним для стабільності, економічного розвитку та міжнародної довіри донорів. Конфлікт, з яким сьогодні зіштовхнулася Україна, надає боротьбі з корупцією ще більшого значення. Якщо через корупцію українські солдати не отримують грошей або повинні купувати оснащення за свої кошти, це руйнує військову ефективність та демотивує народ", - наголосила вона.

При цьому Діксон зазначила, що самих лише реформ Міністерства оборони не достатньо, оскільки "для того щоб зробити антикорупційну боротьбу ефективною, потрібний сильний зовнішній контроль".

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем світу, у 2014 році витрати в секторі оборони України збільшилися на 20%, а в 2015 році очікується їх подвоєння. При цьому зазначається, що інформація щодо витрат в оборонній сфері, військовий бюджет не публікуються на урядових веб-сайтах, а парламенту України надається доступ до секретної інформації щодо витрат тільки постфактум.

Також експерти Transparency International вважають, що право Міноборони застосовувати у період проведення антитерористичної операції переговорну процедуру з метою спрощення процедури закупівель товарів та послуг для армії підвищує ризик корупції. TI рекомендує регулярно здійснювати контроль за будь-якими пільгами аби запобігти зловживанням ними, адже вони можуть звести нанівець позитивні ініціативи на кшталт електронних закупівель.

Своєю чергою голова правління Transparency International Україна Андрій Марусов позитивно оцінив реформи, які Міністерство оборони України вже запроваджує, попри шалений спротив чиновників різних рівнів, зокрема, щодо переходу на систему електронних закупівель proZorro.