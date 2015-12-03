"УКРОП" змінив принцип управління партією

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив член політради Денис Борисенко.

"На сьогоднішньому з'їзді ми змінили принцип управління нашою партією. Ми зробили так, щоб якомога більше представників регіонів були присутні у політраді. Щоб якнайбільше людей брали участь в управлінні партією і згодом, щоб ця новація була перенесена на державні та місцеві органи влади", - заявив він.

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Своєю чергою мер Дніпропетровська, член політради партії Борис Філатов повідомив, що до складу політради увійшла 31 особа. Серед них - народні депутати, лідери регіональних організацій, а також громадські діячі. За словами Філатова, до політради «УКРОПу» висловив бажання увійти письменник Василь Шкляр. (Раніше до складу політради «УКРОПу» входило 7 осіб - УНІАН).

"Ми не збираємось монополізувати владу у партії. Ми хочемо, щоб у партії наші соратники могли робити гідну політичну кар'єру", - заявив Філатов.

За словами членів політради, ротація у їхніх лавах проводитиметься один раз на рік.