"УКРОП" проводить перший з'їзд депутатів місцевих рад

Як передає кореспондент УНІАН, на з'їзд запрошено 900 депутатів. Найбільша делегація - з Київської та Волинської областей.

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Відкрився з'їзд виконанням гімну. Після цього делегатам продемонстрували фільм із кадрами затримання лідера «УКРОПу» Геннадія Корбана та суду над ним. Потім із відеозверненням до делегатів звернувся особисто Корбан.

На останніх місцевих виборах 25 жовтня 2015 року до місцевих рад від партії було обрано 1740 депутатів, а з урахуванням сільських та селищних рад "УКРОП" має понад 2 тисячі депутатів. Представники партії обрані до 18 облрад.

Мери від "УКРОПу" обрані в 7 містах - Дніпропетровську, Ямполі, Глинянах, Кролевці, Баранівці, Світловодську та Жовтих Водах.