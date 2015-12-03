Луценко переконаний, що до кінця року склад ЦВК оновлять

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після засідання Ради коаліції, відповідаючи на запитання щодо кандидатур від «БПП» до складу ЦВК.

“Ми подали президенту 13 кандидатур. Інші фракції також подали десь близько 10 в сумі. Президент, відповідно, внесе своє бачення”, - сказав депутат.

Читайте такожЦВК назвав явку виборців на момент закриття дільниць у Маріуполі та Красноармійську

Водночас Луценко не назвав прізвища їхніх кандидатів.

На запитання, чи є серед цих кандидатів координатор Громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, він відповів: “Є вона серед них. Один із депутатів запропонував Ольгу Айвазовську”.

Водночас на запитання, коли він прогнозує розгляд цього питання, Луценко висловив думку, що в понеділок, 7 грудня, на нараді з фракціями президент торкнеться цього питання. “До кінця року ми це приймемо. Тут немає жодних сумнівів”, - сказав лідер фракції «БПП».

Він додав, що всі виборчі кампанії завершено і необхідно змінити більшу частину ЦВК, яка відслужила свій термін.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2015 року минув рік після закінчення строку повноважень 12 із 15 членів Центральної виборчої комісії, яких було призначено на посади у 2007 році.

Подання про призначення нових членів ЦВК вносить до парламенту президент після консультацій з фракціями та обговорення їхніх пропозицій.

Фракція «Самопоміч» запропонувала кандидатом на посаду члена ЦВК Євгена Радченка, фракція «Батьківщина» - кандидатуру нинішнього заступника голови ЦВК Жанни Усенко-Чорної, фракція Радикальної партії - Олексія Кочарміна.

У фракції «Народний фронт» 24 листопада заявили, що подаватимуть до складу ЦВК кандидатури міністра Кабміну Ганни Онищенко, нинішнього члена комісії Андрія Магери та викладача Києво-Могилянської академії Леонтія Шипілова.

В “Опозиційному блоці” заявили про намір запропонувати до складу Центрвибочкому 6 кандидатур, серед яких є декілька діючих членів ЦВК.

У свою чергу депутат із фракції «БПП» Сергій Лещенко 26 листопада зазначав, що у фракції обговорюються 13 кандидатур. “Головчук Віталій, Дубас Богдан, Швець Ірина, Ковтунець Володимир, Кириченко Юлія, Загоруйко, Зубрицька, Ребецький, Стеценко Семен, Жолткова, Кустова, Айвазовська Ольга, Вербенський”, - назвав тоді депутат кандидатури до складу ЦВК.