Луценко переконаний, що до кінця року склад ЦВК оновлять
Лідер фракції “Блоку Петра Порошенка” Юрій Луценко переконаний, до кінця року питання зміни складу Центральної виборчої комісії буде вирішено.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після засідання Ради коаліції, відповідаючи на запитання щодо кандидатур від «БПП» до складу ЦВК.
“Ми подали президенту 13 кандидатур. Інші фракції також подали десь близько 10 в сумі. Президент, відповідно, внесе своє бачення”, - сказав депутат.
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Водночас Луценко не назвав прізвища їхніх кандидатів.
На запитання, чи є серед цих кандидатів координатор Громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, він відповів: “Є вона серед них. Один із депутатів запропонував Ольгу Айвазовську”.
Водночас на запитання, коли він прогнозує розгляд цього питання, Луценко висловив думку, що в понеділок, 7 грудня, на нараді з фракціями президент торкнеться цього питання. “До кінця року ми це приймемо. Тут немає жодних сумнівів”, - сказав лідер фракції «БПП».
Він додав, що всі виборчі кампанії завершено і необхідно змінити більшу частину ЦВК, яка відслужила свій термін.
Як повідомляв УНІАН, у червні 2015 року минув рік після закінчення строку повноважень 12 із 15 членів Центральної виборчої комісії, яких було призначено на посади у 2007 році.
Подання про призначення нових членів ЦВК вносить до парламенту президент після консультацій з фракціями та обговорення їхніх пропозицій.
Фракція «Самопоміч» запропонувала кандидатом на посаду члена ЦВК Євгена Радченка, фракція «Батьківщина» - кандидатуру нинішнього заступника голови ЦВК Жанни Усенко-Чорної, фракція Радикальної партії - Олексія Кочарміна.
У фракції «Народний фронт» 24 листопада заявили, що подаватимуть до складу ЦВК кандидатури міністра Кабміну Ганни Онищенко, нинішнього члена комісії Андрія Магери та викладача Києво-Могилянської академії Леонтія Шипілова.
В “Опозиційному блоці” заявили про намір запропонувати до складу Центрвибочкому 6 кандидатур, серед яких є декілька діючих членів ЦВК.
У свою чергу депутат із фракції «БПП» Сергій Лещенко 26 листопада зазначав, що у фракції обговорюються 13 кандидатур. “Головчук Віталій, Дубас Богдан, Швець Ірина, Ковтунець Володимир, Кириченко Юлія, Загоруйко, Зубрицька, Ребецький, Стеценко Семен, Жолткова, Кустова, Айвазовська Ольга, Вербенський”, - назвав тоді депутат кандидатури до складу ЦВК.