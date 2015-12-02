В БПП заявляють, що лише ліквідація ПМР усуне військову загрозу для України

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Лише повний демонтаж ПМР як російського форпосту в регіоні, як "сірої зони" на території Молдови може надати гарантії безпечного розвитку країн регіону та усунути військові загрози на наших кордонах", - написала вона.

Член комітету з національної безпеки і оборони зазначила, що "чим більше Росія буде "качати" ситуацію в Молдові та Україні, тим жорсткішою має бути блокада Придністров’я".

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"Дії РФ у Молдові на фоні псевдовиборів у невизнаному Придністров’ї є продовженням російської політики дестабілізації в регіоні, провокації масових заворушень, заохочення сепаратизму", - вважає депутат.

На думку Фріз, "програш пропрезидентських сил в Придністров’ї не є підставою для пом’якшення політики щодо офіційного Тирасполя".

"Фактично ми бачимо зміну одних проросійських маріонеток на інших. Переконана, що рівень невійськового тиску на Тирасполь не має зменшуватися", - зазначила вона.

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Нагадаємо, що 29 листопада відбулися вибори як до Верховної Ради ПМР, так і вибори у місцеві органи влади самопроголошеної республіки.

За повідомленнями ЗМІ, 31 з 43 переможців (депутати ВР ПМР обираються за мажоритарною системою) на парламентських виборах є противниками так званого президента республіки Євгена Шевчука та прихильниками партії "Оновлення" й ставлениками холдинга "Шериф".

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