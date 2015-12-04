Розчарування росіян Путіним почнеться в 2017 році — депутат Держдуми

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає ТСН.

На думку Пономарьова, анексія Криму переслідувала короткострокову мету — продемонструвати російському народу, що революція — це погано і події на кшталт тих, які відбувалися на майдані, принесуть тільки горе.

"Тепер для Путіна є справою честі вкладати в Крим, але система, яку він побудував у Росії, є неефективною, нездатною до розвитку та інвестиції в Крим теж виходять погано. Як приклад — ситуація з енергетичною блокадою Криму", - зазначив депутат.

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Ілля Пономарьов вважає, що Крим може повернутися до складу України після падіння путінського режиму, а це може відбутися в 2017 році. Депутат вважає, що в цьому році у російського народу почнеться розчарування в Путіні.

Як повідомляв УНІАН, Держдума РФ дала згоду на взяття під варту депутата Іллі Пономарьова, єдиного, хто проголосував проти анексії Криму. Помічник Пономарьова Владислав Рогімов в інтерв'ю УНІАН заявив, що сьогоднішнє рішення російського парламенту - «просто показуха».