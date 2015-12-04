Коломойський розповів про ситуацію з "Приватбанком"

Про це в інтерв'ю lb.ua заявив екс-голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський. Також він додав, що НБУ сьогодні не залежний ні від кого. "Так, голова НБУ призначається президентом. Але, формально, це - незалежний орган. Він повинен діяти відповідно до нормативів та вимоги МВФ", зазначив Ігор Коломойський.

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"...Такий поворот (націоналізація Приватбанку - ред.) з колії мене не виб'є. Я з "Приватбанком" фінансово не пов'язаний. Захочу - відкрию рахунок в іншому банку. Чи не відкрию", - підкреслив він.

На питання про те, чи є "Приват" предметом шантажу влади з вашого боку, Ігор Коломойський відповів: "Це навіть безглуздо обговорювати. У мене не було таких намірів ні за Кучми, ні за Ющенка, ні за Януковича".

"Приватбанк - це 40% ринку. Величезна кількість вкладників. Я що, псих, терорист, який бере в заручники своїх вкладників? Люди в банку тримають гроші, які завтра можуть їм знадобитися на операцію, на купівлю продуктів, на щось ще. А ви пропонуєте в заручники їх взяти? Це ж тероризм!", - підкреслив Ігор Коломойський.