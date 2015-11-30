Лазорко виїхав до Лондона через політичні переслідування - Коломойський

Про це в інтерв'ю LВ.ua заявив екс-голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський.

"Лазорко давно вже за межами України, він зараз оформляє політичний притулок у Лондоні. Наскільки я знаю, працює з міграційними адвокатами. Справа проти нього - політичне переслідування, тому що він був частиною політичної домовленості, укладеної при моїй відставці", - наголосив він.

Читайте такожКоломойський розповів про політичні помилки Яценюка на посаді прем'єра

При цьому колишній голова Дніпропетровської ОДА нагадав, що саме він в 2014-му подавав Лазорка на нагородження: губернаторське подання на державну нагороду - за порятунок української нафти, яка перебувала в трубах на тимчасово окупованій території.

"Замість цього йому віддячили кримінальними справами", - підсумував Коломойський.

Нагадаємо, скандали довкола "Укртранснафти" почалися в середині березня 2015 року, коли "Нафтогаз України", що контролює 100% акцій "Укртранснафти", несподівано вирішив відсторонити Олександра Лазорка від виконання обов'язків голови правління компанії і призначив на його місце колишнього співробітника СБУ в Луганській області Юрія Мірошника. Через місяць керівником "Укртранснафти" став Роман Сидорак.