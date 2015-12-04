В АП озвучили розмір зарплат Порошенка та Ложкіна (документ)

Про це йдеться в офіційній відповіді на відповідний запит Радіо Свобода.

Згідно з документом, зарплата президента залежить від розміру зарплати прем'єр-міністра, тому станом на 1 листопада 2015 року становить 9296 гривень.

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Разом з тим зарплата Ложкіна станом на 1 листопада 2015 року, відповідно до умов трудового договору, складає 15758,6 гривень.