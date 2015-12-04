В АП озвучили розмір зарплат Порошенка та Ложкіна (документ)
15:47, 04 грудня 2015Політика
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Офіційна заробітна плата президента України Петра Порошенка становить 9296 гривень, а глави АП Бориса Ложкіна - 15758,6 гривень.
Адміністрація Президента України / Фото УНІАН
Про це йдеться в офіційній відповіді на відповідний запит Радіо Свобода.
Згідно з документом, зарплата президента залежить від розміру зарплати прем'єр-міністра, тому станом на 1 листопада 2015 року становить 9296 гривень.
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Відповідь на запит / Радіо Свобода
Разом з тим зарплата Ложкіна станом на 1 листопада 2015 року, відповідно до умов трудового договору, складає 15758,6 гривень.
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