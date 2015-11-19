Жінки зможуть заробляти нарівні з чоловіками лише через 118 років - експерти

Експерти Всесвітнього економічного форуму підрахували, що повністю ліквідувати розрив між зарплатою жінок та чоловіків вдасться лише у 2133 році, пише РБК з посиланням на звіт Gender Gap Index (GGI).

Наголошується, що збільшення ролі жінок у світовій економіці поки що не призвело до істотного скорочення різниці в зарплатах, які жінки і чоловіки отримують за одну і ту ж роботу.

Згідно зі звітом, в даний час середня по світу зарплата працюючої жінки становить близько $11 тис в рік, тобто рівно стільки, скільки в середньому чоловік заробляв у 2006 році.

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Зараз середня по світу «чоловіча» зарплата оцінюється ВЕФ в $21 тис. За десятиліття розрив в економічному становищі чоловіків і жінок скоротився лише на 3%, і, за підрахунками експертів ВЕФ, з такими темпами в цілому по світу його вдасться ліквідувати не раніше 2133 року, тобто через 118 років.

Втім, згідно з повідомленням, у деяких країнах із завданням уже впоралися. Наприклад, у Норвегії та Швеції жінки й чоловіки, що виконують одну й ту ж роботу, вже зараз заробляють однаково, в середньому по $40 тис. на рік. В інших скандинавських країнах справи йдуть лише трохи гірше. Скажімо, в Ісландії, де дискримінація жінок в усіх сферах життя, як випливає зі звіту ВЕФ, є найменшою, представниці прекрасної статі заробляють на 11% менше чоловіків, а в Данії — на 10%.