Поліція розслідує побиття помічника Соболєва начальником поліції Кривого Рогу

Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Дніпропетровській області, проведення цього розслідування перебуває під особистим контролем керівництва управління.

За даними правоохоронців, Чернявський звернувся із заявою про його побиття в ніч з 5 на 6 грудня.

«Повідомляємо, що за фактом заподіяння тілесних ушкоджень Чернявському співробітником поліції матеріали зібрані в повному обсязі та зареєстровані в журналі єдиного обліку Дзержинського відділення поліції Кривого Рогу. За даним фактом триває перевірка. З результатами службового розслідування громадськість буде ознайомлена найближчим часом», - наголошується в повідомленні поліції.

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Заявнику, який повідомив про побиття його керівником підрозділу поліції, видано направлення для проходження судово-медичної експертизи. Правоохоронці опитали всіх свідків конфлікту, включаючи працівників поліції.

Оскільки один з учасників конфлікту - поліцейський, 8 грудня зібрані матеріали будуть направлені в прокуратуру для прийняття рішення.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

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Нагадаємо, пізно ввечері 5 грудня нардеп Соболєв на своїй сторінці в Facebook повідомив, що його помічника Чернявського побив начальник поліції Кривого Рогу Валерій Лютий.

«Начальник Криворізької поліції Лютий схопив за горло і вдарив головою об стіну мого помічника Віталія Чернявського. Сталося це після того, як Віталій відмовився покидати приміщення мерії Кривого Рогу через повідомлення про мінування, яке надійшло, напевно, раз у 15-ий», - повідомив депутат.

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