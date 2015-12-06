Начальник Криворізької поліції вдарив головою об стіну помічника депутата

Начальник поліції Кривого Рогу схопив за горло і вдарив головою об стіну помічника народного депутата Єгора Соболєва, колишнього бійця батальйону "Донбас" Віталія Чернявського, повідомляє ТСН.uа.

Про це на своїх сторінках в соцмережах повідомили сам Соболєв, народний депутат Семен Семенченко та активіст, колишній боєць батальйону "Донбас" Євген Шевченко.

За словами Соболєва, інцидент стався після того, як Чернявський відмовився покидати приміщення мерії Кривого Рогу після повідомлення про "замінування".

За словами Шевченка, начальник поліції кричав, що нікого не бив, побоюючись самосуду. Але Шевченко запевнив, що є безліч свідків побиття. Соболєв написав, що йому зателефонувала начальник Національної поліція Хатія Деканоїдзе і запевнила, що бере розслідування цього випадку під особистий контроль.

Нагадаємо, у Кривому Розі вже третій тиждень триває виборча епопея. У другому турі виборів мера кандидат від "Самодопомоги" Юрій Милобог виграв у шести з семи районів міста, однак у найвіддаленішому – Інгулецькому – зафіксували аномальну явку виборців. В результаті вибори виграв Юрій Вілкул від "Опозиційного блоку" з перевагою у сім сотень голосів. Його спішно оголосили мером, не розглянувши скарги опонента.

Після цього, городяни вийшли на мітинг через результатів голосування. Люди вимагають скасування результатів.

"Самопоміч" подала позов до суду, який задовольнив одну з апеляцій та ухвалив на спецділянках 6 районів Кривого Рогу перерахувати голоси.

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