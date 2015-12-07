Полторак у Брюсселі погодив з НАТО подальші кроки щодо реформування ЗСУ
18:32, 07 грудня 2015Політика
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Міністр оборони України Степан Полторак у штаб-квартирі Організації північноатлантичного договору (НАТО) в Брюсселі погодив подальші кроки з реформування Збройних сил України.
Полторак перебуває з візитом у Брюсселі / Фото УНІАН
Про це йдеться у повідомленні місії України при НАТО в Twitter.
"Міністр оборони України погодив з НАТО подальші кроки з реформування оборонного відомства та Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко неодноразово заявляв, що Збройні сили України повинні повністю перейти на стандарти НАТО до 2020 року, щоб Україна отримала перспективу членства в Альянсі.
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