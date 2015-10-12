Парламентська асамблея НАТО закликала посилити підтримку України

Зокрема, Парламентська асамблея НАТО закликає посилити дипломатичну, політичну, фінансову, економічну, матеріальну й експертну допомогу Україні, повідомляє радіо "Свобода".

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При цьому члени Парламентської асамблеї НАТО закликали не припиняти політичного, дипломатичного й економічного тиску на Росію, "доки Москва не виконає повністю її зобов’язань за мінськими домовленостями, не засвідчить переконливо, що готова дотримуватися міжнародного права і не зупинить окупації українських територій, включно з Кримом".

Іще один із закликів, що міститься в документі – тиснути на Росію і підтримуваних нею сепаратистів, щоб вони зняли обмеження на доступ спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні до територій сходу України, включно з зонами біля кордону з Росією.

Українських політиків Парламентська асамблея НАТО закликала далі демонструвати рішучість у побудові толерантного суспільства і встановити найвищі стандарти в питаннях політичного, економічного і судового урядування, особливо ж рішуче взявшись за проблему корупції.

Парламентарі з країн НАТО повторили тверду підтримку владі й народові України в їхній боротьбі за незалежність і територіальну цілісність, у їхніх кроках, спрямованих на європейську і євроатлантичну інтеграцію.

Також Парламентська асамблея НАТО засудила незаконну окупацію Росією Криму і її військову агресію на сході України, утримання під вартою Надії Савченко, Олега Сенцова та інших українців, і висловила глибоке занепокоєння зневагою Росії до дотримання прав людини на окупованих територіях, зокрема, жорстокими репресіями проти кримських татар і української меншини у Криму.

У резолюції висловлено глибокий жаль із приводу того, що підтримувані Росією сепаратисти на сході України перешкоджають проведенню місцевих виборів за українським законодавством, всупереч мінським домовленостям.

Крім того, документ засуджує вето Росії на плани створити міжнародний трибунал для розслідування збиття літака рейсу MH17.

У ньому наголошено на необхідності дипломатичних зусиль для того, щоб вирішити конфлікт із Росією, за умови, що ці зусилля не мають ставити під сумнів територіальну цілісність України і її невід’ємне право самій вирішувати своє місце в європейському і євроатлантичному порядку.

Парламентська асамблея НАТО також привітала конституційні зміни в Україні, що мають на меті передати більше повноважень місцевим органам влади.