Генсек НАТО запевнив, що Захід не розміняє Україну на Сирію
20:18, 07 грудня 2015Політика
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Захід не обміняє Україну на врегулювання ситуації в Сирії.
REUTERS
Про це заявив генсек НАТО Йєнс Столтенберг в інтерв'ю іспанській газеті El Pais, передає "ЄвроПравда".
"Ми не розміняємо Сирію на Україну і навпаки. Росія - це та країна, з якою ми співпрацюємо, особливо у сфері пошуку політичного вирішення цих конфліктів", - сказав він.
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"Ми ніколи не мали наміру ізолювати Росію", - зазначив генсек НАТО.
Раніше координатор з політики санкцій Державного департаменту США, посол Даніель Фрід заявляв, що Захід не розміняє Україну на Сирію і не скасує санкції проти Росії, поки не будуть виконані Мінські домовленості.
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