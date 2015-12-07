Генсек НАТО запевнив, що Захід не розміняє Україну на Сирію

Про це заявив генсек НАТО Йєнс Столтенберг в інтерв'ю іспанській газеті El Pais, передає "ЄвроПравда".

"Ми не розміняємо Сирію на Україну і навпаки. Росія - це та країна, з якою ми співпрацюємо, особливо у сфері пошуку політичного вирішення цих конфліктів", - сказав він.

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"Ми ніколи не мали наміру ізолювати Росію", - зазначив генсек НАТО.

Раніше координатор з політики санкцій Державного департаменту США, посол Даніель Фрід заявляв, що Захід не розміняє Україну на Сирію і не скасує санкції проти Росії, поки не будуть виконані Мінські домовленості.