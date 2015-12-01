Держдеп США запевнив, що Захід не змінить Україну на Сирію та санкції проти Криму будуть продовжені

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив координатор з політики санкцій Державного департаменту США, посол Даніель Фрід, виступаючи на конференції, присвяченій виконанню Мінських домовленостей.

"США та Євросоюз домовилися, що коли будуть виконані Мінські домовленості у повному обсязі, коли буде відновлений контроль над національним кордоном (України), санкції будуть зняті. Але санкції, пов'язані з Кримом, будуть продовжені. Ми очікуємо, що будуть зняті санкції, які не пов'язані з Кримом. Це буде добрим днем. Санкції - це інструмент для політичного вирішення (ситуації на сході України), а це - Мінськ", - сказав Фрід.

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На його переконання, санкції "створюють можливості для мирного вирішення, і саме тому вони повинні бути продовжені".

При цьому Фрід не відкинув, що санкції проти РФ можуть бути посилені, якщо ситуація в Україні погіршиться.

"США та ЄС ніколи ще досі не працювали так тісно над будь-якими санкціями, які США застосовували раніше, враховуючи обсяги російської економіки. Але ми задоволені, що ми це зробили", - підкреслив він.

За словами представника Держдепу, співпраця США та Євросоюзу важлива у світлі поваги до суверенітету України, її права "вирішувати своє майбутнє та реформуватися".

Фрід запевнив, що уряд США "не буде обмінювати Сирію на Україну". "Як правило, це не працює. Ми повинні утримувати нашу лінію - ми можемо робити більше, ніж одну річ одночасно. І ми це робимо", - додав посол.

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Разом з тим, представник Держдепу не думає, що "погані відносини з Росією є нашим майбутнім". "Прийде день, коли в нас будуть інші відносини з Росією, набагато кращі. Це станеться не сьогодні, але це - відкрита можливість", - наголосив він.

На запитання щодо виникнення замороженого конфлікту, Фрід відмовів, що це можливо. "Але ми ще не тут, і важливість Мінська в тому, що це домовленості між усіма. Якщо ви працюєте над Мінськими домовленостями, замороженого конфлікту не буде", - пояснив Фрід.