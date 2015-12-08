Байден: Агресори повинні зрозуміти, що всі народи мають право на суверенітет
12:42, 08 грудня 2015Політика
193 0
Віце-президент США заявив, що Америка не буде визнавати жодної країни, яка захоче показати, що вона є сферою впливу.
REUTERS
Віце-президент США Джозеф Байден заявляє, що агресори мають зрозуміти, що всі народи мають право на суверенітет.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час виступу у Верховній Раді України.
Читайте такожБайден закликав владу України виконати вимоги Революції гідності
"Ми не будемо визнавати жодної країни, яка захоче показати, що вона є сферою впливу. Ми взагалі кажемо, що усі народи мають право на власний суверенітет. Все! На цьому крапка!", - наголосив Байден.
Як зазначив віце-президент США, "надзвичайно важливо, щоб агресори по всьому світу зрозуміли, що вони не можуть змусити за допомогою використання танків, використання зброї, погасити мрії і бажання народу".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter