Байден: Агресори повинні зрозуміти, що всі народи мають право на суверенітет

Віце-президент США Джозеф Байден заявляє, що агресори мають зрозуміти, що всі народи мають право на суверенітет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час виступу у Верховній Раді України.

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"Ми не будемо визнавати жодної країни, яка захоче показати, що вона є сферою впливу. Ми взагалі кажемо, що усі народи мають право на власний суверенітет. Все! На цьому крапка!", - наголосив Байден.

Як зазначив віце-президент США, "надзвичайно важливо, щоб агресори по всьому світу зрозуміли, що вони не можуть змусити за допомогою використання танків, використання зброї, погасити мрії і бажання народу".