Посол Німеччини: в жодному випадку не можна торгуватися за суверенітет України

Таку заяву зробив посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль під час виступу на конференції "Права людини в умовах воєнного конфлікту та реформ в секторі юстиції".

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"Ми будемо сприяти імплементації результатів Мінського процесу, але в жодному випадку не можна торгуватися за недоторканність і суверенітет України на всіх кордонах", - сказав посол.

"Ми б хотіли нагадати нашим українським партнерам, якщо йдеться про імплементацію Мінських домовленостей, вони також мають виконати свої зобов'язання", - додав Крістоф Вайль.

Він зазначив, що Україна стикнулась з агресією, з порушенням міжнародного права, з насильством і політикою, заснованою на силі. "Німеччина стоїть на боці України у політичному, економічному, а також практичному сенсі", - запевнив посол.

За словами Крістофа Вайля, Україна зможе вийти з кризи, якщо до неї прийдуть європейські, зокрема німецькі інвестори.

"Бізнес-клімат в Україні не такий, яким він мав би бути. Тому в першу чергу ми маємо говорити про праводержавність, про структуру правової держави, які мають бути тут створені", - сказав посол.

Як зауважив Крістоф Вайль, боротьба з корупцією є першочерговим завданням для України. "Це є альфа і омега, я маю на увазі реформу юстиції. Будучи другом України, треба поставити запитання, що відбулося за останні півтора роки в цьому сенсі", - сказав посол.