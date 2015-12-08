Байден пояснив, чому зміни до Конституції не є підривом суверенітету України

Зміни до Конституції України не є підривом суверенітету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-президент США Джозеф Байден, виступаючи у Верховній Раді.

Він сказав: “Конституційні реформи, які включають реформу судової системи та децентралізацію, що має на меті використання найкращої європейської практики, не є відмовою від демократичних принципів, це не є підривом суверенітету”.

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“Це дуже важливо для майбутнього України у Європі”, - наголосив він.

За його словами, схожа ситуація була в США.

Байден зауважив: “Важливо, щоб були автономні, незалежні штати, які вирішують свої власні проблеми, які визначають свою власну освітню систему, уряд в рамках об'єднаної Конституції”.