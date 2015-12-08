Успіх України у боротьбі з агресією РФ матиме наслідки для всього світу - Байден

Успіх України в боротьбі з агресією Росії матиме наслідок для всього світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент США Джозеф Байден заявив сьогодні під час виступу з трибуни Верховної Ради України.

«Кожна людина має право, щоб до неї гідно ставилися. І це те, чого стосувалася ваша молода Революція Гідності», - заявив він.

За словами Байдена, весь світ спостерігає за Україною.

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«Це озвучило нові і вічні ідеї для того, щоб об’єднати людей по всьому світу. Я був в майже кожному куточку цього світу. Мабуть, є дуже мало країн, в яких я не був. Цілий світ спостерігає за Вами - це факт. Тому що вони сподіваються, що Ваш успіх у боротьбі проти невмолимої безжалісної агресії Росії буде матиме наслідок для них, а також ваша боротьба проти «ракової пухлини» корупції», - наголосив Байден.

«Обидві ці битви підтримуються американським народом, а також ваші сусіди, які зацікавлені у вашому демократичному успіху. Усі дивляться за вами, якщо ви цього не виконаєте, якщо ваш експеримент провалиться. Всі люди у світі вас підтримують, тому що так багато залежить від того, щоб ви досягли успіху і надзвичайно важливо, щоб агресори по всьому світу зрозуміли, що вони не можуть змусити використанням танків, зброї гасити мрії і бажання народу», - зауважив Байден.